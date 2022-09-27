الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

بتوجيهات ملكية العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الطفيلة

تجار: انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع المحطة منذ 17 يوماً

التربية توضح حول صورة لصف مدرسي انتشرت على مواقع التواصل

حظر النَّشر في قضية يُذكر فيها مديرية الأمن العام ومديرها السَّابق

الأردن يرصد إرتطام مركبة فضائية بكويكب

عملات وأوراق نقدية وطوابع جديدة لملك بريطانيا الجديد

الأردن يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدرسة في روسيا

ولي العهد: أختي الغالية إيمان .. كل عام وأنت بخير

حزن في مدرسة وصفي التل بالعقبة بعد وفاة المعلم الخضيري

اعتداءات على المياه في أم العمد لتزويد مزارع وبرك - صور

 
الثلاثاء، 27-09-2022 11:49 ص

الأسوأ منذ 73 عاما .. سوق السندات العالمي ينهار

لللللللللللللللللل


الوكيل الإخباري - استمر انهيار سوق السندات العالمي، دون وجود نهاية واضحة، مع قيام البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم برفع معدلات الفائدة بقوة لمواجهة التضخم.

اضافة اعلان


وانخفضت أسعار السندات بشكل حاد، إذ تراجعت سندات المملكة المتحدة لأجل خمس سنوات بأكبر قدر منذ عام 1992، بعد أن طرحت الحكومة خطة ضخمة لخفض الضرائب.


كما تشهد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين أطول سلسلة خسائر متتالية منذ 1976 على الأقل، وسط تراجعها لمدة 12 يوماً على التوالي.


وقال الخبراء في بنك أوف أميركا كورب، إن أسواق السندات الحكومية تسير في طريقها نحو أسوأ أداء سنوي منذ عام 1949، عندما كانت أوروبا تعيد بناء نفسها عقب الحرب العالمية الثانية.


وتوضح الخسائر في السندات مدى الاختلاف الكبير بين السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى الحالية، والسياسات التي اتبعتها نفس البنوك في فترة وباء كورونا، عندما أبقوا معدلات قريبة من الصفر للحفاظ على النشاط في اقتصاداتهم.


وتسبب الانعكاس بالسياسة النقدية للبنوك المركزية في ضغط كبير على كل شيء امتد من أسعار الأسهم إلى أسعار النفط، وذلك بسبب استعداد المستثمرين لركود اقتصادي محتمل. ( سكاي نيوز )


إقرأ ايضا
يييي

رئيسة منظمة التجارة العالمية تتوقع ركودا عالميا

YemenShabab2022-09-09-10-28-38-711289

عملات وأوراق نقدية وطوابع جديدة لملك بريطانيا الجديد

1600430651332

الذهب عالمياً يسجل مرابح مفاجئة

429780_1_1634190371

النفط يرتفع عالمياً وتوقعات بخفض الإنتاج

9202226103414914057955

تعرف على أسعار الليرة الرشادي والانجليزي في المملكة الثلاثاء

0L5A8804

تحديد موعد تشغيل مشروع الربط الكهربائي بين الأردن والسعودية

أخبار متعلقة
النفط

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

420222592141786673734

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

1653048696972

النفط يتجه لتسجيل أطول موجة خسائر شهرية

ac71f0dc-economy-080819-6

النفط يتراجع عالمياً مع تفوق مخاوف التضخم

اىىىى

تصريحات الفيدرالي تهبط بأسهم اليابان

8202222142423784422143

أسعار الذهب في المملكة عند أدنى مستوى منذ شهر