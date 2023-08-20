الأسواق تترقب خطاب باول لرسم مسار الفائدة

الوكيل الإخباري - تترقب الأسواق الأميركية خطاب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خلال الندوة الاقتصادية السنوية Jackson Hole.

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ومن المتوقع أن يعطي خطاب باول مؤشرات على مسار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.



وكان المركزي الأميركي قد أصدر محضر اجتماع شهر يوليو والذي أظهر أن معظم المسؤولين يرون أن "المخاطر الصعودية" للتضخم قد تؤدي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.



وأبدى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقهم في اجتماعهم الأخير بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا في المستقبل ما لم تتغير الظروف.

