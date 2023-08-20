الأحد 20-08-2023
الوكيل الاخباري

تنويه امني بشأن باصات طلبة المدارس

تهنئة سعيد بيك المشاقبه بمناسبة حصوله على الماجستير

الامن العام : العثور على جثة فتاة اسفل جسر عبدون

قرارات صادرة عن مجلس عمداء جامعة اليرموك

المهندس عباس القطارنة في ذمة الله

الاقتصاد الرقمي عن تطبيق سند: تحول رقمي آمن - فيديو

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء اليوم الاحد

من بينها الأردن.. نصف شباب هذه الدول العربية يرغبون بمغادرة بلدانهم

احالة امين عام وزارة التربية نجوى قبيلات الى التقاعد

الخصاونة يطلع على الخطة الوطنية للتعامل مع الزلازل

 
الأحد، 20-08-2023 04:03 م

الأسواق تترقب خطاب باول لرسم مسار الفائدة

225378


الوكيل الإخباري - تترقب الأسواق الأميركية خطاب رئيس المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول خلال الندوة الاقتصادية السنوية Jackson Hole.

اضافة اعلان


ومن المتوقع أن يعطي خطاب باول مؤشرات على مسار الفائدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.


وكان المركزي الأميركي قد أصدر محضر اجتماع شهر يوليو والذي أظهر أن معظم المسؤولين يرون أن "المخاطر الصعودية" للتضخم قد تؤدي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة.


وأبدى مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي قلقهم في اجتماعهم الأخير بشأن وتيرة التضخم، وقالوا إن المزيد من رفع أسعار الفائدة قد يكون ضروريًا في المستقبل ما لم تتغير الظروف.

إقرأ ايضا
4410

من بينها الأردن.. نصف شباب هذه الدول العربية يرغبون بمغادرة بلدانهم

232822_46_1545572252

دولة تقرر رفع أجور العاملين لديها بأعلى وتيرة منذ 1978

64df377233b1d

توصيات بإنشاء قرية استثمارية واصدار قانون المستثمرين الأردنيين المغتربين

20002

الذهب عالمياً يخسر للأسبوع الرابع

f887523def

دبي ضمن أفضل 50 مدينة عالمياً في مؤشر انسيابية الحركة المرورية

2011

لماذا تعد البرتغال أفضل دولة أوروبية للتقاعد؟

أخبار متعلقة
1685443855651

تراجع الأسهم الأوروبية

1690954236038

فيتش تخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

thumbs_b_c_3f9c4cbc13df862aac1e4098ad0d5f30

تفاصيل هامة بشأن حملة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من جديد

23

الين يتراجع لأدنى مستوى في 3 أسابيع

1

الذهب يتراجع عالمياً مع ارتفاع الدولار

2234926-2139375008

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل صدور بيانات التضخم