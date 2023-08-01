تفاصيل هامة بشأن حملة الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة من جديد

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات مسح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الصادرة، أن البنوك الأمريكية أبلغت عن معايير ائتمانية أكثر صرامة وطلبًا أضعف على القروض من كل من الشركات والمستهلكين خلال الربع الثاني، وهو دليل على أن حملة البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة تؤتي ثمارها على النحو المنشود.

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وأظهر الاستطلاع الفصلي لكبار مسؤولي القروض لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنوك تتوقع المزيد من تشديد المعايير خلال الفترة المتبقية من عام 2023، بالتزامن مع انخفاض الطلب.



وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي: "كانت الأسباب الأكثر ذكرًا لتوقع تشديد معايير الإقراض هي غموض التوقعات الاقتصادية، والتدهور المتوقع في قيم الضمانات، والتدهور المتوقع في جودة الائتمان (العقارات التجارية) والقروض الأخرى".



رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية منذ مارس 2022، وأظهرت استطلاعاته وبياناته الصعبة أن البنوك تبطئ إقراضها استجابة لذلك. investing