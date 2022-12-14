الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يرفع نسبة الفائدة ويخفض توقعات النمو

الوكيل الاخباري - رفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي نسبة الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية الأربعاء، لكنه حذر من أن الوقت لم يحن بعد لوقف هذه الزيادات، مقدرا أن الفائدة ستتجاوز الـ 5%.



وقال الاحتياطي في بيان عقب اجتماعه، إن نسبة الفائدة الأساسية باتت تراوح بين 4,25 إلى 4,50%، وهذا أعلى مستوى لها منذ عام 2007.



كما أفاد أن التضخم سيتباطأ إلى 3,1% فقط عام 2023، فيما خفّض بشكل كبير توقعات النمو لعام 2023 من 1,2 إلى 0,5%.

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