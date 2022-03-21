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الاستثمار: جلسة تشاورية مع البنك الدولي لمناقشة استراتيجية ترويج الاستثمار

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الإثنين، 21-03-2022 01:31 م

الاستثمار: جلسة تشاورية مع البنك الدولي لمناقشة استراتيجية ترويج الاستثمار

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الوكيل الإخباري - عقدت وزارة الاستثمار، الاثنين، جلسة تشاورية لمناقشة مسودة استراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2022-2026، والتي أعدتها الوزارة بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبتنفيذ من شركة ديلويت العالمية، بهدف استقطاب استثمارات خارجية ومحلية ذات قيمة مضافة عالية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات الوطنية.

وأكد أمين عام وزارة الاستثمار زاهر القطارنه، في بيان، أن الهدف من إعداد هذه الاستراتيجية، جاء ضمن سلسة الجهود التي تقوم بها وزارة الاستثمار والتي تنصب حاليا على التعامل مع العديد من الملفات، كالعمل على تطوير وتحديث كافة التشريعات الناظمة للعملية الاستثمارية، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى متابعة وتمكين المستثمر.

وأضاف القطارنه، أن وزارة الاستثمار سعت إلى صياغة هذه الاستراتيجية بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالجهات الرسمية العالمية المعنية بترويج الاستثمار في العالم، مع التأكيد على أن هذه الاستراتيجية هدفت إلى تحديد القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية في المملكة ذات الأولوية، وتحديد الأسواق الخارجية المستهدفة وأهم المستثمرين المحتملين في هذه الدول، إضافة إلى اتباع أسلوب الاستهداف المباشر للمستثمرين المحتملين في القطاعات ذات الأولوية.

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