الاستهلاكية المدنية : الأسعار ثابتة ولن تُرفع خلال رمضان

الوكيل الإخباري - أكد مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، توفر مخزون كبير وآمن من المواد الغذائية في مستودعات المؤسسة، وأن أسعار العديد من السلع الاساسية ستكون ثابتة، ولن يُرفع أي منها خلال شهر رمضان المبارك.

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وأضاف أن أسعار بيع الأرز، والسكر، ومواد أساسية وسلع غذائية أخرى ستكون ثابتة ولن يُرفع سعر أيا منها تخفيفا عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد القضاة، أنه لن تفقد أية سلعة في أسواق المؤسسة نظرا لتوفر مخزون آمن منها في المستودعات، إضافة إلى توفر أسطول نقل كبير يضم أكثر من 40 شاحنة تعمل على إدامة تدفق السلع من المستودعات إلى أسواق المؤسسة كافة.



ودعا المواطنين إلى عدم التهافت على شراء السلع بكميات تفوق حاجاتهم لتوفرها في مستودعات المؤسسة، وخاصة أن بعضها تحتاج إلى ظروف تخزين معينة حتى لا تتعرض للتلف ما يحرم المواطن من الاستفادة منها ويحمله أعباء مالية إضافية.



وأكد القضاة أنّ المؤسسة كثفت من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك لتوفير جميع السلع التي يكثر عليها خلال الشهر الفضيل.

وبين أن جميع السلع الرمضانية خضعت لفحوصات مخبرية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، أثبتت نتائجها مطابقتها للمواصفات، فجرى توريدها إلى أسواق المؤسسة البالغ عددها 68 سوقاً.



وأشار إلى طرح جميع السلع الرمضانية في أسواق المؤسسة من "جوز القلب، واللوز بأنواعه، والتمور بأشكالها، وقمر الدين، وجوز الهند، والشوربات، والعصائر، والزبيب، والقشطة ليتمكن المواطنون من شرائها بكل سهولة، مؤكدا أنّ أسعارها ستكون بنفس مستويات أسعار شهر رمضان الماضي.

وأضاف أن ما ميّز هذا العام هو التنوع في شراء السلع الرمضانية من أكثر من ماركة للصنف الواحد، لإتاحة الفرصة أمام المواطن اختيار الصنف المناسب له.

