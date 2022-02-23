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الأربعاء، 23-02-2022 08:59 ص

الاستهلاكية المدنية تعلن عن عروض وتخفيضات كبيرة - تفاصيل

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الوكيل الإخباري- أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة على أكثر من مئتي سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى مساء السبت الموافق 5 آذار، وبنسبة تراوحت من 5 إلى 39 بالمئة.

وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في مختلف أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على “فيسبوك” للاطلاع على تفاصيل الأصناف واسعار العروض والتخفيضات.

وقال: “إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة في التخفيف عن كاهل المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار”.

وأشار القضاة إلى أن كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها. وتشمل التخفيضات “أرز متوسط الحبة وبسمتي، سكر طعام، حليب بودرة، رب البندورة، الطحين، حليب سائل، الشاي، السمنة، الالبان والاجبان، المعكرونة والشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، سمك عرموطي، حمص وفول معلب، عسل ومربى، العصائر الطبيعية، دبس التمر، الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، مسحوق كاكاو، الحبوب والبقوليات بأنواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز،بهارات طعام، قشطة معلبه، دبس التمر، شوفان، خليط كيك، بسكويت، ملبس، كريم كراميل” إضافة إلى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الأسنان والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات.

وأكد القضاة أن خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة، داعيا المواطنين للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.

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ودعا مرتادي أسواق المؤسسة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

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