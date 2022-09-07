الأربعاء 07-09-2022
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الأربعاء، 07-09-2022 01:06 م

الاقتصاد السعودي يسجل النمو الأعلى منذ حوالي 11 عاماً

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الوكيل الإخباري - ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 12.2% في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، النسبة التي تعتبر الأعلى منذ الربع الثالث من العام 2011.اضافة اعلان


وبالمقارنة مع الربع الأول من نفس العام، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً نمو اً بلغ 2.2%. 

ويعود هذا النمو الاقتصادي بالأساس إلى الارتفاع الكبير الذي حققته الأنشطة النفطية والذي بلغ 22.9% على أساس سنوي، و4.4% على أساس ربعي، كما بلغ النمو في الأنشطة غير النفطية 8.2% على أساس سنوي و 4.5% على أساس ربعي، وقد سجلت الأنشطة الحكومية نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي، كما حققت نمو اً مقدار 0.4% على أساس ربعي.

وتجاوزت ارقام نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني التقديرات الحكومية في نهاية يوليو تموز التي بلغت 11.8%. ( cnbc

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