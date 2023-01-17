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الثلاثاء، 17-01-2023 01:17 م

البنك الأوروبي : 55% من الأردنيين يرون أن تغيُّر المناخ أثر على الدخل

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الوكيل الإخباري - أعلن البنك الأوروبي للاستثمار، اليوم الثلاثاء، عن نتائج مسح استقصائي أجراه يتعلق بالمناخ لعام 2022، والذي أظهر أن 77% من الأردنيين يرون ضرورة منح الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة.

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وبحسب المسح فإن 81% من المشاركين في المسح من الأردن يرون أن تغيُّر المناخ يؤثر بالفعل على حياتهم اليومية، و55% يرون أن تغيُّر المناخ والتدهور البيئي قد أثر على الدخل ومصادر المعيشة.


وشارك في المسح الاستقصائي ما يزيد على 6000 مشارك، من بينهم 200 مشارك أردني، تبدأ أعمارهم من 15 عامًا فما فوق، من عشرة بلدان أفريقية وشرق أوسطية في الفترة من 1 إلى 25 آب/أغسطس 2022 ضمن مجموعة ممثلة لكل بلد من البلدان المشمولة في المسح.

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