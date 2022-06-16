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الخميس، 16-06-2022 06:22 م

البنك المركزي : البنوك ملزمة بتثبيت قسط القرض وإعلام العملاء بآلية التثبيت

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الوكيل الاخباري - كشف مدير دائرة الاستقرار المالي في البنك المركزي محمد العمايرة، الخميس، عن طلب البنك المركزي من البنوك تثبيت قيمة أقساط قروض الأفراد من خلال تمديد عمر القرض أو ترحيل الزيادة حتى نهاية عمره.

وقال العمايرة ي تصريحات تلفزيونية إن “البنوك ملزمة بتثبيت القسط وإعلام العملاء بآلية التثبيت”.

وأضاف أن “رفع سعر الفائدة جاء في ضوء التزام البنك بتعزيز الاستقرار المالي والمحافظة على جاذبية الدينار الأردني وتعزيز الودائع وبسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة عالمياً.

وقررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني، الخميس، رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الإيداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، اعتباراً من صباح الأحد المقبل.

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