البورصات الأوروبية تسجل تراجعا جديداً والنفط يواصل ارتفاعه

الوكيل الاخباري- تراجعت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة اليورو اليوم الخميس على وقع الحرب في أوكرانيا.

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ووفقاً لوسائل إعلام بريطانية اليوم، خسرت بورصة باريس 05ر2 بالمئة وفرانكفورت 21ر2 بالمئة وميلانو 31ر2 بالمئة، في حين بقيت بورصة لندن الأكثر صمودا منذ بدء الأزمة الأوكرانية حيث سجلت خسارة بنسبة 1 بالمئة فقط، وفقاً لوسائل الإعلام.



وفي المقابل من ذلك، واصلت أسعار النفط ارتفاعها حيث ارتفع برميل بحر الشمال الأوروبي المرجعي 09ر5 بالمئة وصولا إلى 80ر116 دولار، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك 74ر3 بالمئة وصولا إلى 67ر112 دولار.

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