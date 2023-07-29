البيت الأبيض يخفض توقعاته بشأن عجز الموازنة الأميركية

الوكيل الاخباري -
قرر البيت الأبيض خفض توقعاته بشأن عجز الميزانية الأميركية لعام 2023 لتسجل 1.543 تريليون دولار، وهو ما يقل بنحو 26 مليار دولار عن تقديراته التي أطلقها في شهر مارس آذار.اضافة اعلان
ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التراجع الملحوظ في الإنفاق بعد أن أحبطت المحكمة العليا الأميركية برنامج الرئيس جو بايدن بشأن الإعفاء من قروض الطلاب.
وقال مكتب الإدارة والموازنة الأميركي في تحديثه لمراجعته إن قرار المحكمة حول قروض الطلاب سوف يقلل المصروفات بمقدار 259 مليار دولار، يقابله زيادة طفيفة في الإنفاق بسبب التغيرات في قواعد السداد على أساس الدخل.