البيت الأبيض يخفض توقعاته بشأن عجز الموازنة الأميركية

الوكيل الاخباري -

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قرر البيت الأبيض خفض توقعاته ‏بشأن عجز الميزانية الأميركية لعام 2023 لتسجل 1.543 تريليون دولار، وهو ما ‏يقل بنحو 26 مليار دولار عن تقديراته التي أطلقها في شهر مارس آذار.‏ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التراجع الملحوظ في الإنفاق بعد أن أحبطت ‏المحكمة العليا الأميركية برنامج الرئيس جو بايدن بشأن الإعفاء من قروض ‏الطلاب.‏وقال مكتب الإدارة والموازنة الأميركي في تحديثه لمراجعته إن قرار المحكمة حول ‏قروض الطلاب سوف يقلل المصروفات بمقدار 259 مليار دولار، يقابله زيادة ‏طفيفة في الإنفاق بسبب التغيرات في قواعد السداد على أساس الدخل.‏