السبت 29-07-2023
الوكيل الاخباري

تنويه هام حول موعد دوام طلبة المدارس الخاصة

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

زوارق الاحتلال الحربية تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

مجدداً .. كلب ضال ينهش طفلًا امام منزله

الصفدي يعزي بالشيخ سعيد بن زايد

روسيا تحظر تصدير الأرز حتى نهاية العام

الامن العام يكشف سبب وفاة لبناني بعمان

سيارة كهربائية أحدثت كارثة في سفينة تحمل آلاف المركبات لمصر

 
السبت، 29-07-2023 01:11 م

البيت الأبيض يخفض توقعاته بشأن عجز الموازنة الأميركية

shutterstock_1016809915


الوكيل الاخباري - قرر البيت الأبيض خفض توقعاته ‏بشأن عجز الميزانية الأميركية لعام 2023 لتسجل 1.543 تريليون دولار، وهو ما ‏يقل بنحو 26 مليار دولار عن تقديراته التي أطلقها في شهر مارس آذار.‏اضافة اعلان


ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب التراجع الملحوظ في الإنفاق بعد أن أحبطت ‏المحكمة العليا الأميركية برنامج الرئيس جو بايدن بشأن الإعفاء من قروض ‏الطلاب.‏

وقال مكتب الإدارة والموازنة الأميركي في تحديثه لمراجعته إن قرار المحكمة حول ‏قروض الطلاب سوف يقلل المصروفات بمقدار 259 مليار دولار، يقابله زيادة ‏طفيفة في الإنفاق بسبب التغيرات في قواعد السداد على أساس الدخل.‏


إقرأ ايضا
5854

الإمارات توقف تصدير الأرز وإعادة تصديره لمدة 4 شهور

161248

هل يؤثر قرار حظر تصدير الأرز الروسي على الأردن ؟

images-1-1-2

كم بلغ سعر بيع الليرة الذهب بالأردن اليوم ؟

45

الإضرابات تعطل رحلات الطيران بهذه الدولة الأوروبية

2019-01-08T100548Z_360874768_RC1498AF7100_RTRMADP_3_JORDAN-HELICOPTER

توصية بتحويل الأردن إلى أسرع مراكز التجارة الإلكترونية بالمنطقة

906FB60F-F001-4F06-959C-619304E5DDAD

بحث تأسيس غرفة صناعة أردنية عراقية

أخبار متعلقة
image

وزيرة الخزانة الأمريكية تؤكد استمرار دعم السياسة المالية للأردن

920221110553720198204

المركزي التركي.. قرارات جديدة لتشديد سياسته النقدية

2226961-37012499

الصين: تحركات أمريكا لفرض قيود على التجارة