الأحد 13-08-2023
الوكيل الاخباري

صدور نظام مجلس الأمن الغذائي في الجريدة الرسمية

محافظ الطفيلة يؤكد ضرورة ديمومة الخدمات خلال موجة الحر

مستجدات دوام المدارس وموعد استلام الكتب

عمر العبداللات يقوم بجولة فنية في الولايات المتحدة الأمريكية

إحالة موظفين من وزارة التربية الى التقاعد - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

صدور إرادة ملكية سامية

الحكومة تننشر 6 قوانين بالجريدة الرسمية

الكهرباء الأردنية : ارتفاع الأحمال الكهربائية بنسبة 25 %

الملك يلتقي عدداً من أبناء السلط - صور

 
الأحد، 13-08-2023 03:53 م

التجارة الإلكترونية عبر أجهزة المحمول تتجاوز 2 تريليون دولار

mobile-tablet-ss-1920


الوكيل الإخباري - قالت منصة ستاتيستا المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي، إن حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، تجاوز 2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام 2023.

وبحسب المنصة، فقد تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة 2.2 تريليون دولار في 2023.

اضافة اعلان


وأضافت أن هذه الأرقام تشكل 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية للعالم، متوقّعةً أن تتجاوز المبيعات المحمولة 3.4 تريليونات دولار في العام 2027.


وعزت المنصة هذه الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى عدة عوامل، بينها سهولة الدخول إلى الإنترنت، وتوفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة.

كما لفتت إلى دور تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، حيث تسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض الآنية.

ورأت ستاتيستا في هذه الأرقام إشارة واضحة على أن المستقبل المتمثل بالتجارة الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة واعد بفعل التكنولوجيا المتطورة وتوافر الإنترنت عالي السرعة في معظم أنحاء العالم.


كما توقعت أن يستمر هذا النمو ويتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة في التجارة الإلكترونية في السنوات المقبلة.


إقرأ ايضا
245781

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع.. ماذا حدث؟

20

خبراء يتوقعون تجاوز الذهب عالمياً حاجز الـ2500 دولار قريباً

هيئة الاوراق المالية 2

بورصة عمّان تُدرج سندات خزينة بقيمة 100 مليون دينار

210

خبراء: الفدرالي انهى رفع الفائدة والتخفيض سيكون بهذا الموعد

102-124922-qatar-s-insurance-sector-under-a-downward-spiral_700x400

قطر تلزم شركات مقارنة أسعار التأمين بالحصول على تراخيص

resize-4

تعرف على سعر بيع غرام الذهب من عيار 21 بالأردن اليوم الأحد

أخبار متعلقة
102-124922-qatar-s-insurance-sector-under-a-downward-spiral_700x400

قطر تلزم شركات مقارنة أسعار التأمين بالحصول على تراخيص

441

أميركا تستثمر 1.2 مليار دولار بمشروعين لالتقاط الكربون

2241931-662028315

بكين: القيود الأمريكية على الاستثمار في الصين تعطل سلاسل الإمداد العالمية

2240421-1910762134

تمويل جديد بـ 280 مليون دولار .. حلم ماسك بربط المخ بأجهزة الكمبيوتر يقترب

441

الجزائر تجدد عزمها خفض إنتاج النفط 20 ألف برميل

main_image62f5429607584

الأردنيون استهلكوا 1.38 مليار جيجابايت إنترنت خلال الربع الأول من العام الحالي