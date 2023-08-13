التجارة الإلكترونية عبر أجهزة المحمول تتجاوز 2 تريليون دولار

الوكيل الإخباري - قالت منصة ستاتيستا المتخصصة بالإحصاء والتحليل المالي، إن حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة، تجاوز 2.2 تريليون دولار خلال النصف الأول من العام 2023.



وبحسب المنصة، فقد تجاوز حجم التجارة الإلكترونية عبر الأجهزة المحمولة 2.2 تريليون دولار في 2023.

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وأضافت أن هذه الأرقام تشكل 60% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية للعالم، متوقّعةً أن تتجاوز المبيعات المحمولة 3.4 تريليونات دولار في العام 2027.



وعزت المنصة هذه الزيادة الهائلة في استخدام الهواتف المحمولة للتسوّق إلى عدة عوامل، بينها سهولة الدخول إلى الإنترنت، وتوفر تطبيقات التسوق من خلال الهواتف المحمولة.



كما لفتت إلى دور تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق عبر الرسائل القصيرة والبريد الإلكتروني، حيث تسهم في زيادة وعي المستهلكين بالعروض الآنية.



ورأت ستاتيستا في هذه الأرقام إشارة واضحة على أن المستقبل المتمثل بالتجارة الإلكترونية من خلال الهواتف المحمولة واعد بفعل التكنولوجيا المتطورة وتوافر الإنترنت عالي السرعة في معظم أنحاء العالم.



كما توقعت أن يستمر هذا النمو ويتزايد الاعتماد على الهواتف المحمولة في التجارة الإلكترونية في السنوات المقبلة.