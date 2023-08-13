قطر تلزم شركات مقارنة أسعار التأمين بالحصول على تراخيص

الوكيل الاخباري - قرر مصرف قطر المركزي، إلزام الشركات الراغبة بالعمل في مجال تقديم خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في البلاد، بالتقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من المصرف.

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وأوضح المركزي القطري في بيان اليوم الأحد، أن هذا الإجراء يأتي تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، والسعي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي.



وأضاف أن التعليمات الخاصة بمواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين، تهدف إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في السوق القطري.



وأعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق استراتيجية قطر للتكنولوجيا المالية 2023 التي تستند إلى أربعة محاور رئيسة، تتمثل بإنشاء بنية تحتية رائدة تشمل قواعد تنظيمية متطورة ومنصات إلكترونية تدعم تنمية التكنولوجيا المالية، وإعطاء الأولوية للابتكار والنمو لقطاع التكنولوجيا المالية وخاصة التكنولوجيا المالية الإسلامية والمستدامة، وتكنولوجيا التأمين، وتمكين الشركات وتطوير أدائها من خلال الاستفادة من حلول التكنولوجيا المالية الناشئة.