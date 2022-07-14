التضخم الأمريكي يرتفع إلى 9.1 % ليبلغ أعلى مستوى منذ 40 عاما

الوكيل الإخباري - ارتفع معدل التضخّم في الولايات المتحدة إلى 9,1 في المئة في حزيران ما يضع الإدارة الامريكية تحت مزيد من الضغوط جراء الارتفاع المستمر للأسعار.

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وأظهرت بيانات حكومية أمريكية ، زيادة حادة وأسرع من المتوقع في مؤشر أسعار المستهلك مقارنة بالشهر الماضي، مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار البنزين.



وأكدت البيانات ان الزيادة المسجلة في مؤشر أسعار المستهلك الذي ارتفع إلى 9,1 بالمئة هي الأسرع وتيرة منذ تشرين الثاني 1981، وفق بيانات وزارة العمل.



وساهمت الطاقة بنصف الزيادة الشهرية، إذ قفز البنزين بنسبة 11,2 في المئة في حزيران، و59,9 في المئة خلال الأشهر الـ12 الأخيرة. (RT)