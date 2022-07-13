توقعات أهم البنوك العالمية للتضخم ..صعود كارثي الأعلى في 40 عامًا

الوكيل الإخباري - أصدرت أكبر البنوك الاستثمارية في الولايات المتحدة وأوروبا توقعاتها لبيانات التضخم الأمريكية المرتقبة بقوة، للوقوف على جدوى سياسات الفيدرالي، والنسبة التي سيعتمدها لرفع الفائدة في الفترة المقبلة وما إذا كانت التوقعات المستقبلية البعيدة لأسعار الفائدة ستصبح أكبر من التوقع أم لا.

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بنك آي إن زد ANZ



"نتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء) في الولايات المتحدة بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق في يونيو وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي بنسبة 1.0٪.



ويفسر ارتفاع أسعار الطاقة الفجوة بين العنوان الرئيسي والأساسي. أدى ارتفاع معدل تضخم مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1٪ على أساس شهري في مايو إلى رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 75 نقطة أساس في يونيو. ولكن مع انخفاض أسعار السلع بشكل كبير منذ ذلك الحين، قد يكون هناك ضغط أقل على بنك الاحتياطي الفيدرالي لتكرار رفع 75 نقطة أساس في يوليو حيث من غير المرجح أن تكون توقعات التضخم مثيرة للقلق".



كومرتس بنك

نتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1.2٪ عن مايو، و 0.5٪ للمؤشر الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء).



وعندئذٍ، سيصل التضخم الرئيسي إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا عند 8.8٪. في الأشهر المقبلة، من المرجح أن يرتفع التضخم حتى فوق 9٪.



بنك إي إن جي ING

يتوقع السوق رفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 27 يوليو ونتفق في ضوء سوق الوظائف الضيق والتضخم الذي يتجاوز أربعة أضعاف المعدل المستهدف البالغ 2٪.



في الواقع، من المرجح أن يتحرك التضخم أكثر من الهدف هذا الأسبوع المقبل حيث تستمر أسعار البنزين والطعام والإسكان والطيران في الارتفاع بسرعة.

قد يتباطأ التضخم الأساسي بشكل هامشي إلى 5.8٪ من 6٪، لكن هذا أيضًا أعلى بكثير من الهدف".



البنك الألماني

"نلاحظ أنه على الرغم من انخفاض أسعار الغاز في النصف الثاني من شهر يونيو، فإن قوة النصف الأول ستظل كافية لمساعدة مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي على الارتفاع (+ 1.33٪ المتوقع مقابل + 0.97٪ سابقًا) على أن يكون قوياً خلال الشهر ولكن مع الأداء الأساسي ( + 0.64٪ مقابل + 0.63٪) قوي أيضًا.



ليرتفع معدل رئيسي على أساس سنوي عند 9.0٪ (من 8.6٪) بينما يجب أن ينخفض المعدل الأساسي من 6.0٪ إلى 5.8٪".



ويلز فارغو

"نتوقع حدوث ارتفاع بـ 1.1٪ لمؤشر أسعار المستهلك الرئيسي، الأمر الذي سيدفع وتيرة التضخم في العام الماضي إلى أعلى مستوى جديد في 40 عامًا عند 8.8٪.



قد يكون شهر يونيو هو الذروة في وتيرة التضخم منذ عام، لكن ذلك سيعتمد بشكل كبير على كيفية تأثر أسعار السلع خلال الأشهر القليلة المقبلة. حتى إذا كان شهر يونيو يمثل ذروة، فمن المحتمل أن نستمر في رؤية معدلات تضخم عالية جدًا خلال الأشهر القليلة المقبلة حتى سبتمبر.



وعند استبعاد الغذاء والطاقة، نتوقع ارتفاع الأسعار الأساسية بنسبة 0.5٪ مقارنة بالشهر السابق. من المحتمل أن تكون أسعار السلع الأساسية قد تحركت أعلى ولكن بمعدل أبطأ في يونيو، في حين أن الخدمات الأساسية مهيأة للاعتدال قليلاً بعد الارتفاع النيزكي في أسعار السفر في الأشهر القليلة الماضية.



ومع ذلك، من المتوقع أن تتقدم تكاليف المأوى الأولية بوتيرة مماثلة لشهر مايو. من المفترض أن تزيد الأسعار الأساسية بنحو 0.5٪ في الأشهر القليلة المقبلة حيث سيكون الانخفاض النهائي في التضخم تدريجياً". ( Investing )







