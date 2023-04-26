الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب من 2.6% إلى 25.5%

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات عالمياً قد انخفضت بنسب متفاوتة خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي.وبيّنت النشرة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن سعر بنزين (اوكتان 90) انخفض بنسبة 6.4%، كما انخفض سعر بنزين (اوكتان 95) بنسبة 5%.وأضافت النشرة أن سعر السولار انخفض بنسبة 4.6%، كما انخفض سعر الكاز بنسبة 2.6%.وأوضحت أنه قد انخفض ايضاً سعر زيت الوقود بنسبة 3.2%، والغاز البترولي المسال انخفض بنسبة 25.5%.وسجل معدل خام برنت انخفاضا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بنسبة 2.8%.