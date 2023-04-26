الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

تصريح صادم لكبير اقتصاديي بنك إنجلترا: البريطانيون الآن أفقر

الخارجية الفلسطينية: نتابع جرائم الاحتلال مع المحاكم الدولية المتخصصة

علان: الخصومات بـ 50% على الذهب والألماس مضللة هدفها الاحتيال

وزير العدل: 158 ألف شخص عدد المدينين في جميع دوائر التنفيذ

استفادة 21296 شخصا من البرنامج الوطني للتشغيل

إصدار 130 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال ثلاثة أشهر

أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكبر شركات العالم

الاحتلال يجدد اقتحامه لمصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى

السلمان: بيئة العمل في قطاع الزراعة صعبة بسبب غياب شروط السلامة المهنية

الضريبة: لا رفع للضرائب على الدخان

 
الأربعاء، 26-04-2023 09:44 ص

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً بنسب من 2.6% إلى 25.5%

420233105327343858988


الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، إن أسعار المحروقات عالمياً قد انخفضت بنسب متفاوتة خلال الأسبوع الثالث من شهر نيسان الحالي. اضافة اعلان


وبيّنت النشرة التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن سعر بنزين (اوكتان 90) انخفض بنسبة 6.4%، كما انخفض سعر بنزين (اوكتان 95) بنسبة 5%. 

وأضافت النشرة أن سعر السولار انخفض بنسبة 4.6%، كما انخفض سعر الكاز بنسبة 2.6%. 

وأوضحت أنه قد انخفض ايضاً سعر زيت الوقود بنسبة 3.2%، والغاز البترولي المسال انخفض بنسبة 25.5%.

وسجل معدل خام برنت انخفاضا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الحالي بنسبة 2.8%.

إقرأ ايضا
2169001-70621445

أرامكو تزيح مايكروسوفت وتصبح ثاني أكبر شركات العالم

2

لافروف: التحول إلى العملات المحلية في التسويات لا يمكن وقفه

221

مخاوف القطاع المصرفي تدعم الدولار والين الياباني

1 - Copy

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

ذهب3

أونصة الذهب تتماسك قرب 2000 دولار عالمياً

نفط2

ارتفاع أسعار النفط عالمياً الأربعاء

أخبار متعلقة
420233105327343858988

توقع رفع البنزين بنوعيه 1.5 قرش وانخفاض الديزل قرشين والكاز 3 قروش بالتسعيرة الجديدة

420233105327343858988

وزارة الطاقة: انخفاض أسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

483558

روسيا تعمل على تشكيل اتحاد الغاز مع أوزبكستان وكازاخستان

shutterstock_2200208761-copy

قطر للطاقة تتملك 25 % بمشروع نمو الغاز المتكامل العراقي

225

أميركا تتعهد بمستويات عالية من شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

445

بغداد وأربيل توقعان اتفاقا نهائيا لاستئناف تصدير النفط