أميركا تتعهد بمستويات عالية من شحنات الغاز المسال إلى أوروبا

الوكيل الإخباري - أكّدت الولايات المتحدة والاتّحاد الأوروبي أنّهما يريدان الحفاظ على "مستويات عالية" من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى الأوروبيين في 2023، والتي ساهمت مضاعفتها العام الماضي في تقليل اعتماد الدول السبع والعشرين على روسيا في مجال المحروقات.

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وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إنّ واشنطن وبروكسل "عملتا بشكل غير مسبوق على تعزيز أمن أوروبا في مجال الطاقة"، في أعقاب أزمة أوكرانيا.



وصدّرت الولايات المتّحدة حوالى 56 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي في 2022، مقارنة بـ 22 مليارًا في 2021، في ارتفاع بنسبة 140 بالمئة، بحسب بلينكن. ( سكاي نيوز )