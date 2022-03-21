الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

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قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية إن أسعار المشتقات النفطية عالمياً انخفضت في الأسبوع الثالث من شهر آذار الحالي مقارنة مع معدلات أسعارها في الاسبوع الثاني.حيث سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 1028.9دولار للطن مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الثاني والذي بلغ 1174.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 12.4%، كما سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1068.2 دولار للطن مقابل 1214.8دولار المسجل في الأسبوع الثاني وبنسبة انخفاض بلغت 12.1%، وانخفض سعر الديزل من 1147.1دولار للطن الى 940.8دولار وبنسبة انخفاض بلغت 18%، وانخفض سعر الكاز من 1172 دولار للطن إلى 997.9 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 14.9%، كما انخفض سعر زيت الوقود من 676.6 دولار للطن الى 588.4 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 13%.بالمقابل ارتفع سعر الغاز البترولي المسال في شهر آذار إلى 913.8 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر شباط الماضي والذي بلغ 769.3 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 18.8% .وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعراً بلغ 110.6 دولار للبرميل مقابل 127.5دولار المسجل في الأسبوع الثاني.