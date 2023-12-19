انخفاض أسعار الذهب عالمياً اليوم

الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في تعاملات محدودة النطاق الثلاثاء مع ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

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وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف "الأمور تتباطأ في نهاية العام، ولكن الشيء الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار سيظل هو النظرة المستقبلية لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي".



وأضاف "التوقعات كبيرة جدا في هذه المرحلة لخفض أسعار الفائدة في العام المقبل".



قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وظهور مناقشات بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.

