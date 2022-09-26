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الإثنين، 26-09-2022 10:40 ص

الدولار يرتفع ويتخطى القمة منذ 20 عاما

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الوكيل الإخباري - أثارت تصريحات جديدة من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا عاصفة في الأسواق بشأن استمرار الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة بالوتيرة اللازمة لكبح جماح التضخم.

وخلال تلك الأثناء انطلق مؤشر الدولار بالسرعة القصوى صوب مستويات 114 نقطة ليتخطى قمة 20 عام حيث سجل أعلى مستوياتها منذ مارس 2022.

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ويرتفع مؤشر الدولار الأمريكي بأكثر من 0.6% حيث يتداول قرب مستويات 114 نقطة بعدما نجح في تجاوزها في وقت سابق من تعاملات اليوم الإثنين.


وانطلق مؤشر الدولار الرئيسي مقابل سلة من العملات في وقت سابق إلى مستويات 114.53 نقطة بينما سجل أدنى مستوياته اليوم عند 112.94 نقطة . ( investing


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