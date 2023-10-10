الدولار يستقر ترقباً لبيانات التضخم الأمريكية

الوكيل الإخباري - ظل الدولار مستقراً مقابل عملات رئيسية أخرى اليوم الثلاثاء، بعد أن توقف عن الارتفاع في أعقاب تحول طفيف إلى لهجة أهدأ بجانب مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

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وشهدت جلسة آسيا تحركات محدودة مع ترقب المتعاملين للمزيد من التصريحات من الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم ومحضر اجتماع المجلس الذي يصدر غداً الأربعاء، وبيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس للحصول على مزيد من الدلائل حول اتجاه أسعار الفائدة.



وسجل الجنيه الإسترليني 1.2224 دولار واليورو 1.0561 دولار في أحدث التعاملات، في تداولات مستقرة على نطاق واسع، وانخفض الين متخليا عن مكاسبه الصغيرة، إذ دعمت أوضاع الشرق الأوسط الإقبال على الملاذات الآمنة. الاقتصادية