الأربعاء 24-05-2023
الوكيل الاخباري

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

البث المباشر لـ"برنامج الوكيل"

فيديو - سيول تجرف قطيعا من الإبل في السعودية

أجواء معتدلة الحرارة في المملكة اليوم

وفيات الأربعاء 24-5-2023

مدرسة دير أبي سعيد تحتفل بقرب زفاف ولي العهد

مديرية الأمن العام تشارك بحملة " بسواعدنا ... نحمي بيئتنا "

بحث استعدادات المخيمات للاحتفال بعيد الاستقلال وزفاف ولي العهد

إغلاق الطريق الخلفي بالعقبة لإعادة تأهيله

معلومات مهمة عن الآنسة رجوة عروس الأمير الحسين

 
الأربعاء، 24-05-2023 06:51 ص

الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

دولار 2


الوكيل الاخباري - تحرك الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين الأربعاء وسط إقبال المستثمرين على العملة التي تمثل ملاذا آمنا في ظل استمرار تعثر المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة.

اضافة اعلان


وتحذر وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن الحكومة الاتحادية قد لا يكون لديها ما يكفي من مال لسداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.


ويحجم المستثمرون إلى حد كبير عن الاستثمارات التي تنطوي على مخاطر عالية بعدما انتهت جولة جديدة من المحادثات بين البيت الأبيض والجمهوريين الثلاثاء لرفع سقف الدين دون أي بادرة تقدم.


وصل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة إلى 103.51 في ساعات التداول المبكرة في آسيا، وهو مستوى يقل قليلا عن ذروة شهرين التي لامسها المؤشر خلال الليل عند 103.65. وارتفع المؤشر بنحو اثنين بالمئة في مايو.


واستقر الين عند 138.58 للدولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في ستة أشهر عند 138.91 خلال الليل، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني في أحدث تداول 0.11 بالمئة إلى 1.2424 دولار، بحسب بيانات "رويترز".


كما استقر الدولار الأسترالي عند 0.6610 دولار.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
2023_05_22_01_45_34

الطاقة تطرح عطاء لنقل النفط من العراق

883d9a7dacd7665d3073199386a81521

النقد الدولي: بريطانيا ستتجنب الركود العام الجاري

imgid556975

تعرف على أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الثلاثاء

1680165810847

ارتفاع أسعار النفط وسط توقعات بنمو الطلب

2187796-47506620

توقعات بتراجع معدل التضخم في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 30 عاما

file

الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين

أخبار متعلقة
file

الدولار عند أعلى مستوى في 6 أشهر مقابل الين

LYNXMPEB0P0G3_L

الذهب عالمياً يتراجع وشبح رفع الفائدة من جديد يهدد المعدن الأصفر

1412

الدولار يرتفع بدفع من مخاوف التخلف عن سداد الدين الأميركي

1683629164820

استقرار الدولار مدعوما بمؤشرات إيجابية لأوضاع الائتمان بأميركا

LYNXMPEJ3Q01K_L

اليورو يقترب من أعلى مستوى في عام

1

الذهب عالمياً يزداد بريقاً وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي