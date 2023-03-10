الجمعة 10-03-2023
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الجمعة، 10-03-2023 04:49 م

الدولار يستقر مع ترقب بيانات الوظائف

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الوكيل الاخباري - شهد مؤشر الدولار استقرارا، الجمعة، في تعاملات اتسمت بهدوء نادر وسط تقلبات الأسواق العالمية، وذلك قبيل صدور بيانات مهمة عن الوظائف في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم، بينما تراجع الين بعد أن أبقى بنك اليابان على إجراءات التحفيز دون تغيير.اضافة اعلان


وقفز الدولار بما يصل إلى 0.63 بالمئة مقابل الين، في تحرك تلقائي بعد أن أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير في اجتماع السياسات الأخير للمحافظ هاروهيكو كورودا قبل أن يترك منصبه في أبريل.

وتخلى الدولار لاحقا عن بعض المكاسب ليرتفع في أحدث تداول 0.4 بالمئة عند 136.65 ين.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أسبوعين مقابل الفرنك السويسري وانخفض في أحدث التداولات 0.2 بالمئة إلى 0.9302 فرنك بعد أن هبط 0.9 بالمئة يوم الأربعاء. (سكاي نيوز )

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