الدين الخارجي لمصر يرتفع 5.8% إلى 145.5 مليار دولار

الوكيل الاخباري- كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع صافي الدين الخارجي لمصر بقيمة 8.1 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام 2021.



وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 145.5 مليار دولار في نهاية ديسمبر من مستوى 137.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.8%.



وأظهرت البيانات أن الدين الخارجي كان يعادل 33.2% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية ديسمبر الماضي، ارتفاعاً من 32.6% في نهاية سبتمبر الماضي.



وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الديون الخارجية، كان وزير المالية المصري، محمد معيط، كشف أن الحكومة تستعد لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة.

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