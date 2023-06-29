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الخميس، 29-06-2023 10:41 ص

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 شهور

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الوكيل الإخباري- ظلت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في حوالي أربعة أشهر اليوم الخميس، بعدما ترك الفدرالي الأميركي الباب مفتوحًا أمام رفع أسعار الفائدة مجددًا بهدف كبح جماح التضخم.

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وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.25 بالمئة إلى 1912.19 دولار للأونصة، وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة لتسجل 1920.50 دولار للأونصة، وفقا لشبكة سي إن بي سي الإقتصادية.


وكان المعدن النفيس قد سجل أمس الأربعاء أدنى مستوياته منذ منتصف آذار عند 1902.69 دولار للأونصة.


وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.86 دولار للأونصة بينما زاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 916.73 دولار، وقفز البلاديوم 1 بالمئة إلى 1261.66 دولار بعدما هبط لأدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة في الجلسة الماضية.

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