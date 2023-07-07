تباطؤ نمو الوظائف الأميركية يهبط بالعملة الخضراء

الوكيل الاخباري - هبط الدولار الأميركي في التداولات، الجمعة، بعدما أسهمت إشارات على تراجع قوة سوق العمل الأميركية في خفض التوقعات بالنسبة للمدة التي سيبقي فيها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتفعة، لكن الين قفز بفضل مخاوف ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات فوق أربعة بالمئة. اضافة اعلان





وقالت وزارة العمل الأميركية في تقرير للوظائف إن الاقتصاد الأكبر في العالم وفر في يونيو أقل عدد من الوظائف خلال سنتين ونصف السنة.

وأظهر التقرير أيضا أن عدد الوظائف التي جرى توفيرها في أبريل ومايو أقل من العدد الوارد في تقارير سابقة بمقدار 110 آلاف وظيفة.



وقفز الين بنسبة 1.33 بالمئة أمام الدولار إلى 142.15 ين مقابل الدولار في أعلى مستوى له خلال أسبوعين أمام العملة الأمريكية، إذ تسببت زيادة سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات أكثر من أربعة بالمئة في تأجيج مخاوف من أن اليابان ربما تتدخل في أسواق صرف العملات، بحسب جو مانيمبو وهو محلل كبير للسوق.