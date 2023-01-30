الذهب يرتفع عالمياً مع توجه الأنظار لقرار الفائدة

الوكيل الإخباري - تحركت أسعار الذهب عالمياً في نطاق ضيق نسبيا اليوم الاثنين مع توجه أنظار المستثمرين حول العالم إلى سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية، بينما ينصب التركيز بشكل خاص على اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي).

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1931.07 دولار للأوقية (الأونصة) .



وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1930.50 دولار.



ويستفيد الذهب بصفته من الأصول التي لا تدر عائدا من انخفاض أسعار الفائدة لأنه يقلص من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر. ( investing )

