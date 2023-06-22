الخميس 22-06-2023
الوكيل الاخباري

السعودية.. وزير الحج يعلن قرارا هاما لضيوف الرحمن

القبض على تجار ومروجين للمخدرات خلال حملة أمنية

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

عطل فني يضرب واتساب

أكثر من 3 آلاف حاج أردني راجع العيادات الطبية للبعثة الأردنية في مكة

الملك يدعو إلى تكثيف الجهود لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي

وكلاء السياحة تحذر من التعامل مع المكاتب غير المرخصة

رؤساء كتل نيابية يرفضون إساءة الخصاونة وحديثه عن موعد الانتخابات المقبلة

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع و 46% بالبحر الميت

الصناعة والتجارة: عقوبات بحق إعلانات بيع الأضاحي المضللة والوهمية

 
الخميس، 22-06-2023 04:28 م

المركزي النرويجي يرفع سعر الفائدة إلى 3.75%

25653


الوكيل الإخباري - قال البنك المركزي النرويجي، يوم الخميس، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في محاولة "لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف".

اضافة اعلان


وأوضح بنك النرويج أن نمو الأجور المرتفع والكرونة الأضعف من المتوقع سيرفعان التضخم، وأن "أسعار الفائدة الدولية ارتفعت أكثر مما كان متوقعا".


وبلغ معدل التضخم في الدولة الاسكندنافية، وهي ليست جزءا من الاتحاد الأوروبي، نحو 6.7% في مايو/أيار. وهو رقم أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

 

وقالت محافظة البنك، إيدا وولدن باش، في بيان "إذا لم نرفع سعر الفائدة، فقد تستمر الأسعار والأجور في الارتفاع بسرعة ويترسخ التضخم، وقد يصبح خفض التضخم مرة أخرى أكثر تكلفة".


غير أن البنك قال إن "الضغوط في الاقتصاد النرويجي تتراجع". وقال بنك النرويج إنه في أعقاب ارتفاع الفائدة يوم الخميس إلى 3.75%، من المرجح أن يتم رفع سعر الفائدة بشكل أكبر في أغسطس/آب.

إقرأ ايضا
سعر-الذهب-اليوم-فى-الاردن

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

2207641-1934157005

استقرار طلبات إعانة البطالة الأمريكية عند أعلى مستوى في 20 شهرا

2207616-1948317011

صندوق النقد الدولي يخصص 100 مليار دولار للبلدان الفقيرة

256

السيسي يطالب بقرارات سريعة لمنع اندلاع أزمة ديون كبرى

main_image6494378ddf469

الليرة التركية تنهار إلى قاع جديد

moved_LYNXMPEI640FC_L

بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس

أخبار متعلقة
Central Bank of Turkey_800x533_L_1428572167

المركزي التركي يرفع اسعار الفائدة 15%

سويسرا

المركزي السويسري يلمح إلى رفع الفائدة لاحتوائه

2198356-2041301016

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

main_image64833a783d437

المركزي الروسي يثبت الفائدة

a8ccf972f3

المركزي الأسترالي يرفع الفائدة 25 نقطة أساس

rates-up-or-down

إشارات صريحة من الفيدرالي الأمريكي بشأن موعد خفض الفائدة