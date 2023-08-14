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الإثنين، 14-08-2023 11:06 ص

الروبل الروسي ينخفض لأكثر من 100 مقابل الدولار

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الوكيل الإخباري - انخفض الروبل الروسي إلى أكثر من 100 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن قال المستشار الاقتصادي للرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا مهتمة بتقوية الروبل وإن سياسة التيسير النقدي كانت السبب الرئيسي وراء تراجع قيمة العملة المحلية.

وهبط الروبل إلى 100.4975 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، في أدنى مستوى يسجله منذ 23 مارس العام الماضي، بعد مدة قصيرة من إطلاق موسكو عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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وقال المستشار الاقتصادي مكسيم أوريشكين لوكالة تاس الروسية للأنباء "سعر الصرف الحالي انحرف بشكل كبير عن المستويات الأساسية، ومن المتوقع أن يعود إلى وضعه الطبيعي في المستقبل القريب".

وأضاف "انخفاض الروبل يُعقد التحول الهيكلي للاقتصاد ويؤثر سلبا على الدخل الحقيقي للسكان... من مصلحة الاقتصاد الروسي أن يرتفع الروبل".

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