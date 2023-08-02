بوتين يطلب دعم تركيا لتصدير الحبوب الروسية

الوكيل الإخباري - طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، من نظيره التركي رجب طيب أردوغان دعم تركيا لتصدير موسكو الحبوب، وتاليا كسر العقوبات الغربية المفروضة عليها، مبقيا على رفضه إحياء اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي كانت أنقرة أحد رعاتها.



وقال الكرملين في أعقاب اتصال بين الرئيسين إنه "نظرا إلى الحاجات الغذائية للدول الأكثر عوزا، تتم دراسة الخيارات للسماح بإيصال الحبوب الروسية، وثمة إرادة بالتعاون في هذا المجال مع تركيا".

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وعلى الرغم من طلبات تركيا والأمم المتحدة المتكررة، رفضت روسيا في يوليو تمديد الاتفاق الذي يسمح لأوكرانيا بتصدير حبوبها عبر البحر الأسود، معتبرةً أنه لم يتم الالتزام ببنوده لناحية السماح لروسيا في المقابل بتصدير الحبوب والأسمدة.