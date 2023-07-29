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السبت، 29-07-2023 03:23 م

الأمم المتحدة: روسيا لم تعرض حبوبا مجانية على برنامج الأغذية

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الوكيل الاخباري - قال كارل سكاو نائب مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة للصحفيين، إن روسيا لم تعرض تقديم أي حبوب مجانية للبرنامج.

وأضاف سكاو: "لم نجر محادثات بخصوص أي حبوب مجانية حتى الآن. لم يتم الاتصال بنا لأي مناقشة من هذا القبيل".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال خلال قمة مع قادة أفارقة في سان بطرسبرغ، إن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا، وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون ثلاثة أو أربعة أشهر.












وذكر أن هذه الدول هي، بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا، مضيفا أنها ستحصل على ما يتراوح بين 25 و50 ألف طن لكل منها.



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