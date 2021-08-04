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أردني يتعرض للاحتراق في السعودية والخارجية : نتابع حالته

الأربعاء، 04-08-2021 01:47 م

السعودية تعلن عن أسعار جديدة لنفطها

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الوكيل الإخباري- قالت شركة "أرامكو" النفطية السعودية، اليوم الأربعاء، إن المملكة، أكبر مصدر للخام في العالم، رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا لشهر سبتمبر 2021.

وأشارت إلى أن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للسوق الآسيوية ارتفع للشهر المقبل إلى ثلاثة دولارات للبرميل فوق متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وحددت "أرامكو" سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند خصم 1.70 دولار للبرميل عن برنت في بورصة "إنتركونتننتال" لشهر سبتمبر 2021.

كما حددت سعر البيع الرسمي للولايات المتحدة بعلاوة 1.35 دولار للبرميل فوق مؤشر "أرغوس" للخامات العالية الكبريت.

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المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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