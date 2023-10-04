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الأربعاء، 04-10-2023 11:43 ص

السعودية تُمدد خفض إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يومياً حتى نهاية 2023

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الأربعاء، مواصلة العمل بسياسة الخفض الطوعي لإنتاج النفط، بمقدار مليون برميل يومياً، اعتبارا من تشرين الثاني المقبل وحتى نهاية العام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية " واس" بأن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قال إن المملكة العربية السعودية مستمرة في الخفض التطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، والذي بدأ تطبيقه في شهر تموز الماضي، وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري تشرين الثاني وكانون الأول القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

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وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم ، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج. واس 

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