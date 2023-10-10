الشيكل يواصل خسائره ويتراجع إلى أدنى مستوياته

الوكيل الإخباري - تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ كانون ثاني 2016، متجاهلا محاولات بنك إسرائيل الحفاظ على الاستقرار .

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وبحسب بيانات أسعار الصرف في التعاملات الآسيوية، يباع الدولار الأمريكي بـ 3.95 شيكل، بأدنى مستوى منذ جلسة 29 يناير 2016.



وطغت الضغوط السياسية والأمنية التي تواجه الاحتلال بسبب العدوان على قطاع غزة وتصاعد التوتر على الحدود الشمالية مع لبنان، على جهود بنك إسرائيل الحفاظ على سعر صرف مستقر.



وأمس الإثنين، أعلن بنك إسرائيل عن برنامج للحفاظ على الشيكل من التقلبات الناجمة عن الحرب القائمة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، عبر بيع ما يصل إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية في الأسواق المحلية.