السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

لبنان: تمديد مهام قوات اليونيفيل في تموز المقبل

الملك يبحث مع ماكرون العلاقات الثنائية

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

اطلاق برنامج يستوعب 1000 متدرب بهدف رفع مستوى المعرفة بالفضاء في السعودية

اصابة حرجة اثر مشاجرة في الزرقاء

مصر تورد 3.5 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي

ارتفاع عدد حالات التسمم في جرش إلى 41

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى التل وأبو حسان

الصادرات الألمانية ترتفع 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

السبت، 04-06-2022 03:07 م

الصادرات الألمانية ترتفع 4.4% في أبريل رغم تضاؤل التجارة مع روسيا

b58bda06-13f8-451c-9228-5bd77695e324_16x9_600x338


الوكيل الاخباري- أظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الاتحادي الألماني امس الجمعة، ارتفاع صادرات البلاد أكثر من المتوقع في أبريل، إذ زادت 4.4% عن الشهر السابق، بينما ارتفعت الواردات 3.1%.

وكان استطلاع لـ"رويترز" توقع زيادة الصادرات 1.5% على أساس شهري.

وقال المكتب إن الصادرات من ألمانيا إلى روسيا تراجعت في أبريل بنسبة 10%، بعد انخفاضها 60% في مارس وسط عقوبات غربية صارمة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.

وأفاد المكتب بأن الفائض التجاري الألماني المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ في أبريل 3.5 مليار يورو (3.76 مليار دولار) مقابل توقعات لفائض 1.6 مليار يورو.

اضافة اعلان

 

العربية

إقرأ ايضا
62022181755915759932

مصر تورد 3.5 مليون طن من القمح خلال موسم الحصاد الحالي

1a298de5-vdsj5rfmp9jv7y7gheicubywkyoht6bea2l7inhk

الفنية الأردنية السعودية المشتركة للنقل البحري تنهي أعمالها

629b230e4c59b75d2e6d9710

سلطنة عمان تعلن عن اكتشاف نفطي كبير

josep-borrell

المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري للأردن

34c38b25-1649419509204241800-scaled

توقعات بانهيار سوق العملات المشفرة وتبخر مليارات الدولارات

4096509

بعثة تجارية سلوفاكية تزور المملكة أواخر الشهر الحالي

أخبار متعلقة
000_1IQ2GH

من بينها ألمانيا وبريطانيا.. دول أوروبية معرضة لانقطاع الكهرباء

60437898a0b63

صناعة إربد تُصدر شهادات منشأ بقيمة 111 مليون دولار خلال شهر

329C476-highres

ألمانيا: أوروبا قد تحظر نفط روسيا في غضون أيام

7d828754-5c18-482d-8201-beba99656dfe

أسهم أوروبا ترتفع مع تحسن الثقة في أنشطة الأعمال بألمانيا

تراجع-أسعار-النفط-5-وسط-مخاوف-730x438-1

ألمانيا ترغب في حظر النفط الروسي بمشاركة المجر أو بدونها

unnamed-1

60 مستفيدا من برنامج تأهيل سيدات الأعمال من أجل التصدير