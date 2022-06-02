صناعة إربد تُصدر شهادات منشأ بقيمة 111 مليون دولار خلال شهر

الوكيل الإخباري - بلغت القيمة الكلية لشهادات المنشأ من غرفة صناعة اربد لشهر ايار الماضي 111 مليون دولار، مقارنة بشهادات المنشأ الصادرة لشهر أيار من العام الماضي التي بلغت حوالي (69.5) مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت حوالي (59.5%) عن نفس الفترة من العام الماضي.

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وبلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة من غرفة صناعة اربد لشهر ايار 2022 (1381) شهادة مقارنة مع (1063) شهادة لنفس الفترة من العام السابق.



وحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة اربد ، احتلت مدينة الحسن الصناعية المرتبة الاولى في حجم الصادرات من اجمالي صادرات أيار بقيمة وصلت 105.8 مليون دولار وبنسبة 95% من إجمالي الصادرات .

وصدرت مدينة السايبر سيتي بقيمة 4.4 مليون دولار وبنسبة 4% ، كما صدرت مناطق مختلفة من اربد بقيمة 0.6 مليون دولار ، فيما بلغت قيمة الصادرات حسب اتفاقية الدول العربية نحو 4.7 مليون دولار



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