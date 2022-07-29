الصين تحدد سعر الدولار أمام اليوان عند 6.7437

الوكيل الاخباري- قرر البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستويات 6.7437 يوان لكل دولار، بينما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله نحو 6.7414 يوان لكل دولار أميركي.

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كما قام البنك بضخ نحو 2 مليار دولار ضمان عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.



وتجدر الإشارة إلى أن بنك الصين يقوم بالتأثير على سعر الدولار الأمريكي من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.



ويقوم بنك الصين بإدارة قيمة اليوان عن طريق جعله ثابتا أمام سلة من عملات الدول التي تعتبر شركاء للصين. ويتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري لدولة الصين.

بترا