الصين تحدد سعر الدولار مقابل اليوان عند 7.2292

الوكيل الإخباري - قرر البنك المركزي الصيني، صباح اليوم الاثنين، تحديد سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأميركي عند مستوى 7.2292 يوان لكل دولار، بعدما كانت التوقعات تشير إلى تسجيله 7.2289 يوان، وبلغ سعر الإغلاق السابق له 7.1927 يوان لكل دولار أميركي.

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ويؤثر بنك الصين على سعر الدولار الأميركي من خلال ربط قيمة عملته - اليوان - بعملة الدولار، حيث يستخدم البنك سياسة سعر الصرف الثابت، والتي تختلف عن سعر الصرف الحر الذي تستخدمه الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى، مع ترك هامش تحرك لعملة الصين للتحرك في نطاق ضيق.



ويدير بنك الصين قيمة اليوان عن طريق إبقائها ثابتة أمام سلة من عملات الدول، التي تعد شركاء للصين، حيث يتم قياس السلة بسعر الدولار نظرا إلى أن الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري للبلاد.



بترا