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الإثنين، 20-06-2022 02:41 م

الطاقة: ارتفاع اسعار البنزين والديزل والكاز عالمياً

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الوكيل الإخباري - قالت وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، إنه سجل البنزين أوكتان 90 سعراً بلغ 1279.4 دولار للطن في الأسبوع الثالث مقارنة مع معدل سعره في الثلث الأول من حزيران والذي بلغ 1267.2 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 1%.

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وبينت الوزارة، في نشرتها الأسبوعية، أنه سجل سعر البنزين أوكتان 95 سعراً بلغ 1341.7 دولار للطن مقابل 1321.1 دولار المسجل في الثلث الأول من حزيران وبنسبة ارتفاع بلغت 1.6%.


كما ارتفع سعر الديزل من 1282 دولار للطن إلى 1325.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.4%، وارتفع سعر الكاز من 1345.4دولار للطن الى 1396.1 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 3.8%، وارتفع سعر زيت الوقود من 597.5 دولار للطن الى 608.2 دولار للطن وبنسبة ارتفاع بلغت 1.8%.


بالمقابل انخفض سعر الغاز البترولي المسال في شهر حزيران إلى 750 دولار للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر أيار الماضي والذي بلغ 857.5 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 12.5%.


وسجل سعر خام برنت في الأسبوع الثالث من الشهر الحالي سعراً بلغ 126.6 دولار للبرميل مقابل 126.4 دولار المسجل في الثلث الأول من شهر حزيران الحالي.

 

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