مصر تدرس استيراد القمح بالروبية واليوان والتخلي عن الدولار

الوكيل الاخباري - تدرس مصر اعتماد عملات الدول التي تستورد منها القمح في التعاملات المالية بدلاً من الدولار، وأجرت تفاهمات مع الصين والهند للتعامل بالروبية واليوان عند استيراد القمح، وذلك بحسب وزير التموين المصري علي مصيلحي.

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واكد الوزير أن التفاهمات الحالية لم ترتق إلى اتفاقيات رسمية بعد.



وتُعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتشتري عادة من الخارج ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص.



أضاف مصيلحي: "ندرس اعتماد العملة المحلية للدولة التي نستورد منها، وأجرينا تفاهمات بالفعل مع الصين والهند ومع البنوك التجارية والمركزية لكنها لم ترق بعد إلى اتفاقيات رسمية".



إلى ذلك، قال إنه تم شراء 365 ألف طن قمح من المزارعين منذ بداية موسم الحصاد وحتى الآن، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تستهدف استيراد نحو 5 ملايين طن من القمح في العام الجاري. ( اقتصاد الشرق )

