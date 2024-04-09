الثلاثاء 09-04-2024
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الثلاثاء، 09-04-2024 10:50 ص

العراق يخفض الدين الخارجي بأكثر من النصف خلال عامين

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الوكيل الإخباري - كشفت الحكومة العراقية عن أنها نجحت في خفض الدين العام الخارجي بنسبة تجاوزت الـ 50 % منذ نهاية العام 2022 وحتى العام الحالي.اضافة اعلان


وقال الناطق باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أن الدين الخارجي انخفض إلى نحو 9 مليارات خلال العام الحالي، بالمقارنة مع 19.729 مليار دولار في 2022.

وقال العوادي في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،: "اتخذت الحكومة سلسلة من الإجراءات التنفيذية، وتبنّت حزمة من القرارات المالية، انتهت إلى تقليل الدين العام الخارجي بنسبة تتجاوز الـ 50 % لينخفض الدين من 19.729 مليار دولار أواخر عام 2022، إلى 15.976 مليار دولار في عام 2023، وصولاً إلى ما يقارب 8.9 مليار دولار في العام الحالي".



 




 

 


 

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