ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 3.2 % في أبريل

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 3.2 % لشهر أبريل لعام 2023، مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.وأوضحت الهيئة أن ذلك جاء نتيجة لارتفاع الإنتاج في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز.كما أظهرت نتائج نشرة الإنتاج الصناعي على موقع الهيئة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر في شهر أبريل من العام الحالي بنسبة 0.2 % ، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق.وارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 10.5% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، كما حقق الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز ارتفاعًا بنسبة 25.5% مقارنة بشهر أبريل 2022.