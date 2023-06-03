السبت 03-06-2023
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعيد إغلاق مداخل في رام الله

إعلان مواعيد جولات الترخيص المتنقل الشهر الحالي

بوريل: أعرف كيف ننهي الحرب في أوكرانيا في غضون أسابيع معدودة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قباطية

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

تحذيرات للمواطنين من الوقوع في شرك المكالمات الدولية مجهولة المصدر

وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب أردوغان

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام السبت

الاحتلال يعتقل شابين من ساحات المسجد الأقصى

5.46 % نسبة نمو عدد الاشتراكات بخدمات الهاتف النقال في الأردن

 
السبت، 03-06-2023 09:33 ص

صندوق النقد العربي: المنطقة أكثر قدرة على مواجهة الصدمات

273799


الوكيل الاخباري - توقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية بنحو 3.4 % في 2023، مع استقرار أسعار النفط والغاز وتراجع أسعار السلع الأساسية بما فيها المنتجات الزراعية، وما يقابل ذلك من تشديد السياسات النقدية للحد من التضخم.اضافة اعلان


وذكر الصندوق، في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العربي"، أن الدول العربية التي تبنت برامج إصلاح اقتصادي و رؤى واستراتيجيات لتنويع اقتصاداتها وزيادة متانتها النسبية، وإصلاح بيئات الأعمال، وتشجيع دور القطاع الخاص، ودعم رأس المال البشري، تبدو أكثر قدرة على مواجهة الصدمات.

وتوقع التقرير أن تتحسن وتيرة النمو الاقتصادي للدول العربية في 2024 لتسجل نحو 4 % وهو تحسن يرجع إلى توقعات استقرار أسعار النفط وأسعار السلع الأساسية، وإحكام السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن الدول العربية المصدرة الأساسية للنفط، ستستفيد من تحسن مستويات أسعار الطاقة، حيث يتوقع أن تكون لذلك آثار إيجابية على النمو الاقتصادي لهذه الدول خلال عامي 2023 و2024، وأن تشهد مجموعة الدول المصدرة الرئيسة للنفط معدل نمو يبلغ 3.4 % في 2023، يتحسن إلى 4.2 % في 2024.

وأوضح التقرير أن التوقعات لدول الخليج في 2023 ما تزال أكثر تفاؤلا، إذ من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4 % في 2023، ولا سيما في ظل توجه الاقتصادات الخليجية نحو مزيد من التنويع.

إقرأ ايضا
5202316164236606771196

0.3 % ارتفاع بحجم التداول الأسبوعي في بورصة عمّان

توقعات-بقفزة-كبيرة-لسعر-الدولار-مع-قرار-الاحتياطي-الفيدرالي-رفع-الفائدة

توقعات بعدم رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة من جديد الشهر الحالي

WhatsApp Image 2023-06-03 at 9.06.27 AM

انخفاض أسعار الذهب محليا 20 قرشا للغرام السبت

444

فيتش تبقي تصنيف أميركا تحت المراقبة السلبية

114

أوكرانيا تضع خطة بديلة للتصدير إذا انهار اتفاق الحبوب

1685733432627

ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية 800 نقطة

أخبار متعلقة
212

مكاسب متواضعة للأسهم الأميركية وسط مخاوف حدوث التباطؤ

4741

هل يتأثر إقتصاد الأردن إذا ما تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دينها؟

0L5A1485 - Copy

الأوروبي للتنمية يتوقع استقرار نمو اقتصاد الأردن خلال العامين 2023 / 2024

215

السعودية.. التضخم يستقر عند 2.7 بالمئة في أبريل

21

التنقيب عن الغاز بأميركا يهبط في أسرع وتيرة خلال 7 سنوات

2531

مجلس الحكام: الفيدرالي يتجه للطريق الصحيح بشأن مسار التضخم