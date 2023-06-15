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الخميس، 15-06-2023 04:39 م

أسعار الغاز تحلق في أوروبا

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الوكيل الإخباري - قفزة كبيرة سجلتها أسعار الغاز في أوروبا تجاوزت 24 % ، بعد أنباء عن اعتزام هولندا إغلاق أكبر مواقع استخراج الغاز في وقت لاحق من العام الجاري.اضافة اعلان


وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا لثالث يوم على التوالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية أبريل الماضي وسط مخاوف تتعلق بتأثر الإنتاج في القارة العجوز.

وتأتي عملية إغلاق حقل الغاز الأكبر في هولندا، غرونينغن، نتيجة لمخاوف تتعلق بمخاطر حدوث زلازل نتيجة العمليات بالحقل.

ومن المقرر، بحسب مصادر لوكالة بلومبرغ، أن يتم الإعلان عن الإغلاق المرتقب بشكل رسمي في الأول من شهر أكتوبر المقبل.

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