العملات الصغيرة تتصدر بيع العملات المشفرة في أمريكا

الوكيل الاخباري - تصدرت العملات الصغيرة، عملية بيع للعملات المشفرة، حيث أثارت حملة لجنة "الأوراق المالية والبورصات" على البورصات ، ذات الأصول الرقمية الرئيسية، قلق المستثمرين.

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ووفقا لـ "وكالة بلومبرج للأنباء" فإن رموزا، بما في ذلك "سولانا" و"كاردانواند افالانش" سجلت تراجعا في النسب المئوية، المكونة من رقمين، اليوم . وتراجعت عملتا البيتكوين والإيثر، وهما أكبر أصول رقمية، بواقع أكثر من 3% .



كانت اللجنة قد وجهت في وقت سابق هذا الأسبوع صفعة مزدوجة لقطاع التشفير، برفع دعاوي قضائية ضد شركتي "بينانس هولدنجز ليمتد" وهي أكبر منصة تداول في القطاع و"كوينبيس جلوبال" وهي أكبر بورصة في أمريكا.