السبت 10-06-2023
الوكيل الاخباري

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

السعودية تشهد أكبر مهرجان لسباق الإبل على الإطلاق

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

شاب ينهي حياته بإطلاق الرصاص على نفسه في عمان

الأمن العام ينعى اللواء الركن المتقاعد سلمان محمد مفلح المعايطة

الزراعة توضح حول ما يشاع عن إغراق السوق بالفواكه والخضار المستوردة

البلقاء التطبيقية تنعى الطالب اسامة الموني

المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي الثلاثاء

خيرسون: منسوب المياه في نوفايا كاخوفكا انخفض بنسبة 3 أمتار خلال يوم

"الغذاء والدواء" تعلن توصيات مؤتمر الدواء الدولي الثالث

 
السبت، 10-06-2023 02:39 م

العملات الصغيرة تتصدر بيع العملات المشفرة في أمريكا

2198546-1004322226


الوكيل الاخباري - تصدرت العملات الصغيرة، عملية بيع للعملات المشفرة، حيث أثارت حملة لجنة "الأوراق المالية والبورصات" على البورصات ، ذات الأصول الرقمية الرئيسية، قلق المستثمرين.

اضافة اعلان


ووفقا لـ "وكالة بلومبرج للأنباء" فإن رموزا، بما في ذلك "سولانا" و"كاردانواند افالانش" سجلت تراجعا في النسب المئوية، المكونة من رقمين، اليوم . وتراجعت عملتا البيتكوين والإيثر، وهما أكبر أصول رقمية، بواقع أكثر من 3% .


كانت اللجنة قد وجهت في وقت سابق هذا الأسبوع صفعة مزدوجة لقطاع التشفير، برفع دعاوي قضائية ضد شركتي "بينانس هولدنجز ليمتد" وهي أكبر منصة تداول في القطاع و"كوينبيس جلوبال" وهي أكبر بورصة في أمريكا.


إقرأ ايضا
200519194236FYEL-1024x683

مصر تحصل على تمويل بـ 700 مليون دولار لشراء الحبوب

Gold_800x533_L_1629202186

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

44

النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية مع تنامي المخاوف بشأن الطلب

414441

مصر.. التضخم يتسارع قرب أعلى مستوياته على الإطلاق

1141

4.3 تريليون دولار قيمة البورصات العربية السوقية بنهاية أيار

الكويت-نفط

سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 92 سنتاً ليبلغ 76.90دولار

أخبار متعلقة
5451

ملياردير أمريكي يرجح: الذهب سيفشل كملاذ آمن والتحول سيكون للعملات الرقمية