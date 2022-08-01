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الإثنين، 01-08-2022 05:17 م

الفاتورة النفطية للمملكة ترتفع إلى 1.4 مليار دينار

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الوكيل الاخباري - ارتفعت فاتورة المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية بنسبة 68.1 بالمئة، خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي (2022).

وأشارت بيانات التجارة الخارجية، الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، اليوم الاثنين، إلى أن قيمة الفاتورة النفطية بلغت نحو 1.392 مليار دينار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والبالغة نحو 828 مليون دينار. 

وتصدر الوقود والزيوت المعدنية سلم مستوردات المملكة من المشتقات النفطية ليصل إلى 457 مليون دينار، مقابل 304 ملايين دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، تلاها النفط الخام "بترول" بنحو 329 مليون دينار، مقابل 261 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي.

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