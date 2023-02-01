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الأربعاء، 01-02-2023 12:45 م

الفيدرالي الأمريكي يتخذ قراره اليوم حول أسعار الفائدة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - يترقب العالم اليوم الأربعاء، قرار البنك الفيدرالي الأميركي، حول أسعار الفائدة على الدولار، ونمط سياسة البنك الاقتصادية للعام الحالي 2023.

ويشهد الاقتصاد الأميركي ارتفاعاً حاداً في التضخم بلغ 6.5% مع نهاية العام الماضي.

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وتشير تقديرات محللي أسواق المال، أن الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهو إجراء تخفيفي في رفع وتيرة أسعار الفائدة، مقارنة مع 50 نقطة أساس كانت في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذه الزيادة على معدل الفائدة وسط توقعات متواضعة لصندوق النقد الدولي عن النمو العالمي للعام 2023، ووسط تحرك محدود لسوق الائتمان العالمي، بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية والصحية التي يواجهها العالم.


ويخشى الصندوق أن تتسبب زيادات أسعار الفائدة المستمرة بتعميق الركود الاقتصادي.

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