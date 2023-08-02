هل يؤثر خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة على المساعدات للأردن ؟

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بيّن الخبير المالي والاقتصادي حسام عايش أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الذي صدر عن وكالة فيتش، لن يؤثر على المساعدات والالتزامات الأمريكية تجاه الأردن.



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وقال عايش لـ " الوكيل الإخباري" إن الوكالة خفضت التصنيف للولايات المتحدة من (AAA إلى AA+) منوهاً إلى أنه بالرغم من خفض التصنيف إلا أنه مازال ضمن المستوى المرتفع.



وأشار إلى أن تداعيات هذا الانخفاض ليس له انعكاس اقتصادي مباشر وإنما سياسي أكثر، فهو محرج للادارة الامريكية، بالرغم من الجهود التي تم بذلها في الأشهر الماضية لخفض التضخم.



ونوه عايش إلى أن هذا التصنيف على المستوى البعيد قد يُنبه إلى احتمالية حدوث ركود طفيف، وهو ما قد يؤثر على أسعار صرف الدولار وأسعار الذهب في العالم.



وختم أن أي تحرك أو اجراء يحدث على الاقتصاد الأمريكي يؤثر بالضرورة على المالية العامة للعالم، ويساهم في جعل النظرة المستقبلية وتوقعات النمو فيها ضبابية لان الاقتصاد الأمريكي لاعب أساسي في اقتصاد العالم.



وكانت وكالة فيتش قالت في بيانها، إن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة