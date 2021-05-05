الأربعاء 05-05-2021
الوكيل الاخباري
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اللون الأحمر يُخيم على مؤشر بورصة عمان

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الأربعاء، 05-05-2021 03:19 م

اللون الأحمر يُخيم على مؤشر بورصة عمان

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الوكيل الاخباري- واصل مؤشر بورصة عمان انخفاضه في نهاية جلسة اليوم الاربعاء، ليخسر 8 نقاط، مدفوعا بانخفاض عدد من الشركات القيادية، وليقارب المؤشر من ملامسة حاجز الدعم 1800، الذي كسره خلال جلسة التداول ليرجع ويتماسك في آخر الجلسة لمحاولة تحقيق قاع ليعاود الصعود مرة أخرى.

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وانخفض مؤشر بورصة عمان إلى النقطة 1811 وبنسبة 0.43 بالمئة مقارنة مع اغلاق الجلسة السابقة.


واغلقت البورصة اليوم على تداول 11.7مليون سهم، موزعة على 3424 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 5.8 مليون دينار.


وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 31 شركة، واستقرت أسعار أسهم 29 شركة أخرى.

 




 

 


 

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